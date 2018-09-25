MIWA представляет в Праге технологии, исключающие появление отходов

Лорета Вашкова
25-09-2018
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В Праге на Петрской площади (Petrské náměstí) был открыт зал, где будут представлять программу Minimum Waste, которая иллюстрирует возможности системы общества MIWA и другие технологии так называемой экономики замкнутого цикла (известной также как циркулярная экономика).

MIWA планирует в будущем в рамках сотрудничества с другими субъектами, которые находятся в поисках альтернативы традиционной, линейной экономике, создание платформы, основанной на технологии, исключающей появление отходов. Об этом общество MIWA сообщило в своем пресс-релизе.

 
 
 
 
 
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