Мировой энергетический совет повысил оценку энергетической системы Чехии, присудив 16 место

По уровню безопасности, ценовой доступности и устойчивости развития энергетическая система Чешской Республики ныне занимает 16 место. Рейтинг составляется Мировым энергетическим советом (The World Energy Council), основанным в Лондоне в 1923 году, который является аккредитованным органом ООН, объединяющем 3000 членских организаций из 90 стран мира.

Первое место в рейтинге занимает Швейцария, а второе и третье – Швеция и Дания. Ближайшие чешские соседи – Австрия, Германия и Словакия занимают, соответственно, 7, 9 и 23 места. Всего оценке подверглись энергетические системы 128 государств.