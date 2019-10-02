Архив передач

Мировой энергетический совет повысил оценку энергетической системы Чехии, присудив 16 место

Антон Каймаков
02-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По уровню безопасности, ценовой доступности и устойчивости развития энергетическая система Чешской Республики ныне занимает 16 место. Рейтинг составляется Мировым энергетическим советом (The World Energy Council), основанным в Лондоне в 1923 году, который является аккредитованным органом ООН, объединяющем 3000 членских организаций из 90 стран мира.

Первое место в рейтинге занимает Швейцария, а второе и третье – Швеция и Дания. Ближайшие чешские соседи – Австрия, Германия и Словакия занимают, соответственно, 7, 9 и 23 места. Всего оценке подверглись энергетические системы 128 государств.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 