Мирослав Свобода стал игроком «Витковице»

Тимур Кашапов
09-05-2019
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24-летний голкипер Мирослав Свобода стал очередным новобранцем хоккейного клуба «Витковице». Игрок, который прошлый сезон провел в Северной Америке, подписал с остравской командой двухлетний контракт.

Таким образом, Свобода заменит в «Витковице» Патрика Бартошака, который накануне плей-офф перешел в «Тршинец». Дублером новобранца станет молодой вратарь и воспитанник клуба Даниэл Долейш.

 
 
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