Мирослав Свобода перешел из «Нэшвилла» в «Таппару»

Голкипер Мирослав Свобода расторг договор с клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз» по обоюдному согласию и принял предложение финской «Таппара». В Финляндии он проведет остаток сезона 2018/19. «Местная лига позволит ему прогрессировать, там Мирослав сможет восстановить утерянную веру в себя», - рассказал агент хоккеиста Михал Сивек.

Отметим, что конкурентами 23-летнего чешского вратаря в «Таппаре» за место основного вратаря будет местный воспитанник Кристиан Хельянко и 40-летняя легенда финского хоккея Никлас Бэкстрем.