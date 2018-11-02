Мирослав Похе назначен внештатным консультантом главы МИД

Эва Туречкова
02-11-2018
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Евродепутат Мирослав Похе, бывший номинант от социал-демократической партии на пост министра иностранных дел, покидает должность политического секретаря МИД. Начиная с ноября, он был назначен внештатным консультантом министра Томаша Петршичека по вопросам внешней политики.

Глава МИД ранее заявил, что намерен с Мирославом Похе обсуждать вопросы, касающиеся европейской политики, а также позиции Чехии в Евросоюзе. Первая консультация состоялась еще в четверг, сообщает «Чешское Радио».

 
 
 
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