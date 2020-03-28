Минздрав выделит больничные койко-места специально для лечения зараженных пенсионеров

В четырех больницах страны, по приказу Министерства здравоохранения Чешской Республики, будут выделены больничные койко-места специально для лечения зараженных пожилых и престарелых граждан. Речь идет о пражских больницах «На Буловке» и «На Франтишке», а также о санаторном стационаре «Курорт Тоушень» в Центральной Чехии и о госпитале в Техонине Пардубицкого края. Всего для лечения пенсионеров в тяжелом состоянии в этих учреждениях будет выделено 329 мест.

В пятницу министр выдал распоряжение, чтобы в домах престарелых для изоляции и лечения зараженных было выделено по 10% от общего объема мест. В связи с этим от многих руководителей специализированных учреждений поступили возражения, что у них нет для выполнения приказа министра необходимых площадей, а также отсутствуют средства индивидуальной защиты.

Глава Минздрава также отдал распоряжение, чтобы в больницы направлялись лишь пенсионеры с серьезными проявлениями заболевания COVID 19.

В настоящее время заражения новым коронавирусом были выявлены в семи специализированных домах, где опекают нуждающихся в постоянной помощи престарелых граждан.