Минздрав: Ситуация после ослабления карантина не ухудшилась; отдельные очаги эпидемии появляются в регионах и Праге

Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех, после существенного ослабления 11 мая карантинных мер ухудшения эпидемиологической ситуации не наблюдается. Министр сообщил, что растет доля выздоровевших, которая сейчас превышает 66%. Количество госпитализированных с Covid-19 в настоящее время составляет 150 человек. Уровень смертности среди инфицированных врачи оценивают в 3,5%.

По словам Адама Войтеха, в стране могут появляться отдельные очаги эпидемии, такие как, например, шахта «Дарков» в Карвине. Также более напряженная ситуация в Праге, где, как сообщил глава Минздрава, выявлено несколько небольших очагов и передача коронавируса от человека к человеку. «Это – сигнал для жителей Праги соблюдать установленные гигиенические правила», – подчеркнул министр.

На 21 мая в Чехии обнаружено 8 757 инфицированных, 306 человек с Covid-19 скончалось, 5 932 выздоровело.