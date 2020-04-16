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Минздрав: пропуск для выхода из карантина – положительный тест на наличие антител к 2019-nCoV

Лорета Вашкова
16-04-2020
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Граждане, обязанные пройти карантин под медицинским наблюдением, смогут выйти из него лишь на основе заключения участкового врача после проведения тестов, определяющих наличие антител к коронавирусу covid-19 и отсутствия каких-либо признаков болезни. Таково постановление Министерства здравоохранения Чешской Республики, которое вступит в силу с 22 апреля.

Как сообщалось ранее, оставаться в предусмотренных случаях на карантине люди обязаны в течение 14 суток.

"Мы хотим, чтобы граждане после прохождения обязательного карантина смогли как можно скорее вернуться в нормальную колею, однако у нас одновременно была бы уверенность, что пациенты, у которых болезнь протекала без симптомов, не являются потенциальными переносчиками коронавируса. Благодаря тому, что врачи общей практики обеспечат проведение рапид-тестов, процедура завершения индивидуального карантина ускорится", - информировал глава Минздрава Адам Войтех.

Лорета Вашкова
16-04-2020
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