Минздрав призывает людей выходить из своих жилищ только в случае крайней необходимости

Министерство здравоохранения Чехии призывает граждан покидать квартиры и дома только в случае крайней необходимости, а также свести к минимуму посещение дач.
Также Минздрав напоминает, что граждане, находящиеся на карантине в связи с заражением COVID-19 или после контакта с инфицированным, категорически не имеют право покидать свои жилища.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
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