Минздрав призывает людей выходить из своих жилищ только в случае крайней необходимости

Министерство здравоохранения Чехии призывает граждан покидать квартиры и дома только в случае крайней необходимости, а также свести к минимуму посещение дач.

Также Минздрав напоминает, что граждане, находящиеся на карантине в связи с заражением COVID-19 или после контакта с инфицированным, категорически не имеют право покидать свои жилища.