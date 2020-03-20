Архив передач

Минздрав призывает людей выходить из своих жилищ только в случае крайней необходимости

Катерина Айзпурвит
20-03-2020
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Министерство здравоохранения Чехии призывает граждан покидать квартиры и дома только в случае крайней необходимости, а также свести к минимуму посещение дач.

Также Минздрав напоминает, что граждане, находящиеся на карантине в связи с заражением COVID-19 или после контакта с инфицированным, категорически не имеют право покидать свои жилища.

 
 
 
 
 
 
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