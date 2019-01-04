Минздрав: поставки «Дигоксина» в Чехию обновят в конце января

Поставки «Дигоксина», кардиотонического и антиаритмического лекарственного средства, временно прекратившиеся в Чехию, будут обновлены в конце января, сообщило Министерство здравоохранения Чешской Республики. Поставки лекарства на заводе, который был включен в реестр поставщиков, согласно ранее доступной информации, планировалось возобновить 8 февраля.

6000 упаковок «Дигоксина», тем не менее, были заказаны из Словакии и уже находятся на чешских складах. Аптеки могут получить их в течение нескольких дней.