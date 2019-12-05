Минздрав планирует ввести полную оплату дорогостоящих лекарств по страховке

Дорогостоящие лекарственные препараты, помогающие при редких и тяжелых заболеваниях, по мнению чешского Минздрава, пациенты должны получать без какой-либо доплаты. Если предложение будет одобрено, то исключительно по страховке дорогостоящие лекарства будут выдаваться уже с начала 2021 года. Об этом СМИ сообщил глава ведомства Адам Войтех.

В списке лекарств без доплаты, таким образом, могут появиться препараты, применяемые при лечении, например, муковисцидоза или мышечной дистрофии.