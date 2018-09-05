Минздрав планирует сделать доступнее дорогостоящие медикаменты для лечения редких заболеваний

Катерина Айзпурвит
05-09-2018
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Министерство здравоохранения намерено изменить правила финансирования приобретения современных и дорогостоящих лекарств, чтобы они стали более доступными для пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Такими планами поделился с журналистами министр здравоохранения Адам Войтех по случаю Всемирного дня осведомленности о миопатии Дюшенна, который отмечается 7 сентября.

В настоящее время получение дотации на оплату редких лекарств осуществляется лишь на основе специального ходатайством о финансировании как исключительном случае, поскольку получение медикаментов является единственно возможной формой лечения. 30% таких заявлений относится именно к редким заболеваниям.

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