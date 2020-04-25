Минздрав опубликовал новые статистические данные по Covid-19

По данным на утро субботы, 25 апреля, в Чехии зафиксировано 7273 подтвержденных случая заражения коронавирусом нового типа. От Covid-19 скончались 215 человек, в больницах с осложнениями лечатся 385 пациентов. 2389 чехов выздоровели, сообщает Минздрав Чехии.

На данный момент в стране было проведено 210 705 тестов на наличие SARS CoV -2. Наиболее пораженным регионом остается столица Прага, где в среднем выявлено 123 случая инфекции на 100 000 человек.

Напомним, что первый диагноз Covid-19 в Чехии был поставлен 1 марта.