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Минздрав опубликовал новые статистические данные по Covid-19

Эва Туречкова
25-04-2020
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По данным на утро субботы, 25 апреля, в Чехии зафиксировано 7273 подтвержденных случая заражения коронавирусом нового типа. От Covid-19 скончались 215 человек, в больницах с осложнениями лечатся 385 пациентов. 2389 чехов выздоровели, сообщает Минздрав Чехии.

На данный момент в стране было проведено 210 705 тестов на наличие SARS CoV -2. Наиболее пораженным регионом остается столица Прага, где в среднем выявлено 123 случая инфекции на 100 000 человек.

Напомним, что первый диагноз Covid-19 в Чехии был поставлен 1 марта.

 
 
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