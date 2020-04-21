Минздрав опубликовал новые статистические данные по Covid-19

По данным Министерства здравоохранения Чехии на утро вторника, количество пациентов с Covid-19 в стране составляет 6914 человек. Зафиксировано 196 смертей, связанных с коронавирусом нового типа. Вылечились 1597 пациентов. На наличие вируса SARS CoV-2 на сегодняшний день в Чехии проведено 178 619 тестов.

В чешских больницах в связи с осложнениями размещено 390 пациентов с диагнозом Covid-19. Главным очагом болезни остается Прага, где на 100 тысяч населения приходится 120 зараженных коронавирусом. Второе место по количеству выявленных случаев заболевания занимает Оломоуцкий край, наименее пораженным регионом страны является Южная Чехия с 25 пациентами Covid-19 на 100 000 человек.