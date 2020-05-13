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Минздрав опубликовал новые данные по Covid-19

Эва Туречкова
13-05-2020
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По данным на утро среды, в Чехии за последние сутки было проведен 8321 тест на Covid-19, наличие вируса было подтверждено в 0,5 процента случаев. Количество новых случаев заболевания уже 12 день подряд держится ниже сотни. С начала эпидемии в Чехии зарегистрированы 8222 больных Covid-19, количество вылечившихся пациентов на сегодняшний день составляет 4900. В связи с коронавирусом зафиксированы 284 смерти.

Таким образом, в Чехии в настоящее время с инфекцией борется 3049 пациентов с позитивным тестом на Covid-19. Анализов было в стране сделано более 318 тысяч, сообщает Минздрав.

 
 
 
 
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