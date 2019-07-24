Минздрав ограничит экспорт лекарств

Реагируя на недостаток целого ряда препаратов, как широко используемых, так и не имеющих аналогов или применяемых для лечения больных, страдающих редкими заболеваниями, Минздрав Чехии готовит законодательную поправку, ограничивающую экспорт лекарств. Об этом заявил премьер Андрей Бабиш, посетивший в сопровождении министра здравоохранения Адама Войтеха «Государственное управление по контролю лекарств». В начале года в Чехии, например, был недоступен препарат Digoxin, помогающий бороться с нарушениями сердечного ритма,

Предполагается, что производителей в случае необходимости обяжут обеспечить доставку нужного препарата в любую аптеку на территории страны в течение двух дней. Проект соответствующей поправки будет обсуждаться правительством уже в конце августа.