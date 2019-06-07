Минздрав обсудит с экспертами использование марихуаны в лечебных целях у детей

Mинистерство здравоохранения Чехии намерено обсудить со специалистами возможность использования медицинской марихуаны также для лечения детских пациентов. В роли экспертов выступят Чешское общество педиатров и Чешское общество врачей, занимающихся вопросами здоровья подростков. Данное предложение выдвинуло объединение пациентов Kopac.

По словам пресс-секретаря Минздрава Габриэлы Штепаниовой, «небходимо взвесить возможные риски с учетом того, что конопля вызывает привыкание». В Палату депутатов уже был передан измененный законопроект, в случае принятия которого препараты на основе каннабиса, до 30 граммов в месяц, компенсировались бы в рамках общественного медицинского страхования.

По мнению представителей объединения Kopac, лечение на основе каннабиса могло бы принести эффект детским онкопациентам и несовершеннолетним, страдающим эпилепсией и мучимым приступами несколько раз в день. Согласно цитируемым членами Kopac результатам одного из исследований, «такой вид лечения сократил бы число приступов у 85% больных детей».