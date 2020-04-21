Минздрав обнародует новый прогноз развития эпидемии в Чехии в конце недели

Минздрав Чехии и Санитарно-эпидемиологическая служба анализируют данные за период после наступления Пасхи, когда население спонтанно начало нарушать некоторые меры по борьбе с коронавирусом. Как заявил на пресс-конференции замминистра здравоохранения Роман Прымула, процент позитивных тестов поднялся до 2,28.

Правительственный план по смягчению мер будет пересматриваться только тогда, если количество новых заражений коронавирусом начнет ежедневно приближаться к отметке 400 случаев, сообщил далее Прымула.

Новый долгосрочный прогноз развития эпидемиологической ситуации в Чехии Минздрав обнародует в конце текущей недели.