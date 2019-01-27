Минздрав обнародовал план, как удержать в стране молодых врачей

Эва Туречкова
27-01-2019
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Министерство здравоохранения ЧР обнародовало план, как удержать в стране выпускников медицинских вузов, которые, получив диплом и пройдя процедуру аккредитации специалиста, отправляются на работу в зарубежные страны, в основном, в Германию.

Минздрав ныне предложил молодым врачам удвоенную зарплату в период прохождения аккредитации, если они обяжутся, что после сдачи экзаменов проработают некоторое время в отечественных медучреждениях. Начинающим врачам, таким образом, обещана зарплата 50 тысяч крон (2000 евро).

В случае нарушения договоренности, врачам пришлось бы часть государственной дотации вернуть, сообщил глава Министерства здравоохранения Адам Войтех.

 
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