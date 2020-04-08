Минздрав: неконтролируемое распространение Covid-19 в Чехии удалось остановить

В Чехии удалось остановить неконтролируемое распространение заболевания Covid-19, заявил в среду на пресс-конференции глава Минздрава Чешской Республики Адам Войтех. Страна может начинать готовиться к возобновлению стандартного режима.

«Данные подтверждают, что Чехии пока удалось воспрепятствовать худшему развитию событий. Сутуация в Чехии отличается от той, которую мы наблюдаем в Испании, Италии, США и Великобритании. У наших больниц есть достаточные резервы», сообщил Адам Войтех.

Фактор репродукции вируса в стране прибилжается к единице.