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Минздрав: неконтролируемое распространение Covid-19 в Чехии удалось остановить

Эва Туречкова
08-04-2020
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В Чехии удалось остановить неконтролируемое распространение заболевания Covid-19, заявил в среду на пресс-конференции глава Минздрава Чешской Республики Адам Войтех. Страна может начинать готовиться к возобновлению стандартного режима.

«Данные подтверждают, что Чехии пока удалось воспрепятствовать худшему развитию событий. Сутуация в Чехии отличается от той, которую мы наблюдаем в Испании, Италии, США и Великобритании. У наших больниц есть достаточные резервы», сообщил Адам Войтех.

Фактор репродукции вируса в стране прибилжается к единице.

 
 
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