Архив передач

Минздрав ЧР снял запрет на продажу респираторов FFP3

Ирина Ручкина
07-04-2020
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Министерство здравоохранения Чешской Республики сняло запрет на продажу респираторов высокого класса FFP3 для широкой общественности. Запрет вступил в силу 6 марта из-за нехватки медицинской продукции, тогда данные респираторы можно было продавать лишь представителям государственных органов и госбольниц.

Министерство здравоохранения заявило, что теперь необходимое количество медицинских изделий, в том числе респираторов, им поставляют чешские фирмы, которым правительство наладило поставку необходимого материала. Со вторника, 7 апреля, респираторы высшего класса поступят в открытую продажу.

 
 
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