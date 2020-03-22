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Минздрав Чехии запретил выписывать рецепты на Plaquenil, который может помочь против COVID-19

Катерина Айзпурвит
22-03-2020
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C 18 ч 23 марта Министерство здравоохранения Чехии запретило большинству врачей страны выписывать рецепты на препарат Plaquenil. Данный медикамент может эффективно помогать больным COVID-19.

С этого момента препарат могут выписывать только иммунологи, инфекционисты, дерматологи и ревматологи. Рецепт можно выдавать не более чем на две упаковки препарата.

О существовании лекарства, способного существенно сократить время вывода вируса из организма инфицированного, сообщил в интервью «Чешскому телевидению» замминистра Роман Примула. При этом он не привел название препарата из опасения, что он быстро исчезнет из продажи.

 
 
 
 
 
 
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