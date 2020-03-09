Минздрав Чехии запретил посещение стационарных отделений больниц и домов престарелых

Со вторника в Чехии будет введен запрет на посещение стационарных отделений в больницах и домах престарелых. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех после окончания заседания Совета госбезопасности страны. Чрезвычайная мера направлена на предотвращение распространения коронавируса нового типа, особенно среди наиболее подверженных опасности групп населения, таких как пожилые люди и люди с другими заболеваниями.

Вместе с тем, запрет не распространяется на детские отделения больниц, посещение людей на поздней стадии болезней и хосписов. Войтех пояснил, что в данных учреждениях риск заражения ниже, а запрет может иметь негативные последствия для больных.

Напомним, что в Чехии было зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. На карантин помещены более 1100 человек.