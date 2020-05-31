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Минздрав Чехии выступает за усиленную вакцинацию населения против гриппа

Антон Каймаков
31-05-2020
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Министерство здравоохранения Чешской Республики считает необходимым усилить вакцинацию населения от гриппа, чтобы осенью, если окажутся правы специалисты, предупреждающие о второй волне заражений коронавирусом, не пришлось бороться сразу с двумя серьезными эпидемиями.

Однако директор Центра вакцинации и туристической медицины профессор Иржи Беран, предоставивший интервью «Чешскому Радио» считает, что развитие такого сценария в стране не грозит. Специалист считает, однако, что осторожность вполне уместна и вакцинация важна. По его мнению, положение улучшит проведение прививок против сезонного гриппа всем пожилым гражданам страны и хронически больным людям.

 
 
 
 
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