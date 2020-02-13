Минздрав Чехии предлагает ограничить рекламу алкоголя в СМИ. Главной причиной является высокое потребление алкоголя в Чехии даже среди несовершеннолетних.

Ведомство, в частности, предлагает запретить снимать людей в рекламных роликах и ограничить время показа рекламы с 10 до 6 утра. Предложение затронет все виды алкоголя, включая пиво и вино. Против инициативы чиновников уже выступили производители алкогольной продукции и рекламщики из Ассоциации коммуникационных агентств.