Архив передач

Минздрав Чехии предлагает ограничить рекламу алкоголя

Тимур Кашапов
13-02-2020
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Минздрав Чехии предлагает ограничить рекламу алкоголя в СМИ. Главной причиной является высокое потребление алкоголя в Чехии даже среди несовершеннолетних.

Ведомство, в частности, предлагает запретить снимать людей в рекламных роликах и ограничить время показа рекламы с 10 до 6 утра. Предложение затронет все виды алкоголя, включая пиво и вино. Против инициативы чиновников уже выступили производители алкогольной продукции и рекламщики из Ассоциации коммуникационных агентств.

 
 
 
 
 
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