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Минздрав Чехии открыл телефонную линию психологической помощи в период эпидемии

Катерина Айзпурвит
27-03-2020
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Минздрав Чехии открыл телефонную линию психологической помощи, поскольку все больше жителей страны в связи с пандемией коронавируса испытывает стресс. «Чрезвычайное положение в связи с заболеваемостью а также введенный домашний карантин могут для кого-то оказаться слишком тяжелой психической нагрузкой», – указано в сообщении Минздрава.

По номеру 1212 в Чехии теперь можно получить психологическую поддержку специалистов с 7 утра до полуночи. На линии работают психологи Системы службы психо-социальной поддержки по работе с людьми, оказавшимися в ситуации экстремального психического воздействия.

 
 
 
 
 
 
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