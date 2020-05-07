Минздрав: чехи смогут снять маски на улице в середине июня

Если эпидемиологическая ситуация в Чехии будет и далее развиваться удовлетворительно, чехам разрешат на улицах не носить платки и маски, прикрывающие дыхательные пути, сообщил в четверг министр здравоохранения Адам Войтех. В зданиях и закрытых помещениях маска останется обязательным атрибутом.

Напомним, что обязательное ношение масок или платков в Чехии было введено 19 марта. На сегодняшний день в стране зафиксировано 7979 случаев заболевания Covid-19, 4214 человек вылечились, количество смертей составляет 263.