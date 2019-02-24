Минздрав: Больницы принимают на работу врачей-иностранцев без надлежащих экзаменов

Контрольные рейды Министерства здравоохранения Чехии показали, что в некоторых больницах страны на работу принимаются иностранные врачи из третьих стран без прохождения ими надлежащих квалификационных экзаменов. Такой врач, согласно действующим правилам, может работать только под надзором врача с дипломом ЕС. Больницы, таким образом, восполняют недостаток кадров. На существующую проблему указывает также Чешская врачебная палата. Невыполнение правил трудоустройства иностранных врачей чревато отказом медицинских страховых компаний оплатить предоставленное пациентам медицинское обслуживание.