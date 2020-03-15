Минздрав актуализировал статистические данные по Covid-19

По данным на 11 часов воскресенья, в Чехии 231 подтвержденных случаев Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения Чешской Республики. Две трети зараженных чехов инфицировались за рубежом: 74,5 % граждан страны заразились в Италии, 12,5% - в Австрии.

Основная доля заболевших входит в возрастную категорию от 25 до 54 лет. Количество страдающих Covid-19 пенсионеров превышает число выявленных случаев у детей.

Наиболее пораженными регионами остаются Прага, Центрально-Чешский, Оломоуцкий, Устецкий и Злинский края. Напомним, что есть первые случаи коронавируса у врачей и спасателей.