Минздрав актуализировал данные по Covid-19

По данным на утро вторника, в Чехии 383 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Количество заболевших за ночь увеличилось на четыре десятка. Трое вылечились, три пациента – в тяжелом или критическом состоянии, сообщает Министерство здравоохранения. Всего в Чешской Республике были тестированы на наличие инфекции 6302 человека.

Во вторник утром из пражского аэропорта Кбелы вылетел в Китай самолет, которым будут в Чехию доставлены первые 150 тысяч тестов на Covid-19, способные показать результат в течение 29 минут.

В четверг или пятницу в Чехию должны прибыть первые грузы с медицинскими повязками и масками. В первую очередь их будут раздавать работникам критической инфраструктуры, затем - работоспособному населению.

Напомним, что пожилым людям правительство настоятельно рекомендовало не выходить из дома, продовольствием их должны обеспечить родственники, добровольцы или социальные работники.