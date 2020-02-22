Минюст Чехии предлагает узаконить коллективные жалобы

Чешское правительство намерено узаконить коллективные жалобы, предусматривающие рассмотрение похожих или идентичных исков в рамках одного дела.

Согласно замыслу Минюста Чехии, их введение существенным образом облегчит работу судов, ускорит рассмотрение исков и сэкономит судебные расходы заявителей. Коллективные жалобы можно будет подавать исключительно в случаях, касающихся защиты прав потребителей.

Критики проекта закона опасаются спекуляций и злоупотребления нормой. Минюст, в свою очередь, утверждает, что коллективные жалобы предоставляют возможность судиться в случаях, когда нанесенный пострадавшим ущерб меньше, чем ожидаемые судебные расходы.

Кабинет министров займется рассмотрением предложения Минюста в понедельник.