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Минюст Чехии предлагает узаконить коллективные жалобы

Эва Туречкова
22-02-2020
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Чешское правительство намерено узаконить коллективные жалобы, предусматривающие рассмотрение похожих или идентичных исков в рамках одного дела.

Согласно замыслу Минюста Чехии, их введение существенным образом облегчит работу судов, ускорит рассмотрение исков и сэкономит судебные расходы заявителей. Коллективные жалобы можно будет подавать исключительно в случаях, касающихся защиты прав потребителей.

Критики проекта закона опасаются спекуляций и злоупотребления нормой. Минюст, в свою очередь, утверждает, что коллективные жалобы предоставляют возможность судиться в случаях, когда нанесенный пострадавшим ущерб меньше, чем ожидаемые судебные расходы.

Кабинет министров займется рассмотрением предложения Минюста в понедельник.

 
 
 
 
 
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