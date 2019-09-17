Минтруда хочет увеличить объем строительства жилья для пожилых

Mинистерство труда хотело бы в 2020 году использовать 20 млрд крон из Европейского фонда на строительство домов для пожилых людей.

Инвестиции в строительство подобного типа жилья в прошлом и нынешнем годах составляли за год примерно полмиллиарда крон, что позволяет обеспечить местами около 300 пенсионеров, однако вследствие темпов старения населения данное число явно недостаточно для полного охвата престарелых жителей страны. Об этом сообщила министр труда Яна Малачова.

Согласно ранее опубликованной информации, Чехия должна получить на социальные проекты в новый период на 20% менее финансовых средств, нежели в текущий. В настоящее время количество людей старше 65 лет составляет в ЧР примерно пятую часть населения, через 10 лет таковых будет около 25%, а в 2040-2050 гг. уже треть.