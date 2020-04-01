Минтруда: Рост безработицы вследствие коронавируса может составить 5%

Mинистерство труда и социальных дел Чехии прогнозирует вследствие эпидемии коронавируса увеличение числа граждан, зарегистрированных на бирже труда, на 5%. На серьзность экономических последствий, по мнению экспертов, повлияет не только увеличение численности реально безработных граждан, но и то, насколько долго они будут лишены возможности трудоустройства.

Минтруда сообщает об этом в комментарии к материалу о введении в стране системы kurzarbeit. Согласно первым подсчетам, в случае повышения уровня безработицы на 5%, которое сохранилось бы в течение полугода, госказна может лишиться ввиду снижения объема доходов при растущих расходах 44 миллиардов крон.

Как полагают представители Минтруда, развитие коронавирусного кризиса повлияет на замедление темпов роста экономики как минимум так же, как и кризис 2008–2009 гг.