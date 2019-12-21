Минтруда предложило увеличить сумму прожиточного минимума

Министерство труда и социальных дел предложило увеличить с марта будущего года сумму прожиточного минимума на 13,2%. Это означает, что прожиточный минимум одинокого взрослого человека выражался бы суммой в размере 3860 крон (около 148,5 евро). В настоящее время сумма прожиточного минимума составляет 3410 крон (131,2 евро).

Последний раз прожиточный минимум, от суммы которого зависит начисление ряда социальных пособий, обсуждался и корректировался в 2011 году.

Министерство труда предлагает с марта 2020 года также увеличить и сумму физиологического минимума, которая должна составлять 2490 крон (95,8 евро) вместо сегодняшних 2200 крон (84,6 евро).