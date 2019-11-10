Минтруда пополнит фонд средств на выплату пособий на опеку

Минтруда планирует использовать часть бюджетных средств, предназначенных на пособия материально нуждающимся гражданам, на пополнение счета, с которого выплачиваются средства на опеку. В понедельник этот план обсудит кабинет министров.

Фонд выплат материальной помощи в текущем году использован лишь на половину. Из 6,63 миллиарда крон (255 миллионов евро) к концу сентября нуждающимся гражданам выплачено пособий на сумму 3,35 миллиарда крон. Фонд пособий по опеке в 2019 году, согласно рамкам закона, официально располагает 26,6 миллиарда крон (1,02 миллиарда евро). Министерством труда и социальных дел уже были приняты заявления на общую сумму выплат в объеме 28,83 миллиарда крон (1,11 миллиарда евро). Для пополнения счета на опеку ведомство намерено взять 1,17 миллиарда крон из фонда материальной помощи нуждающимся.