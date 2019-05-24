Минтруда пообещало выделить на социальную сферу еще 85 миллионов

Mинистерство труда и социальных дел Чехии способно выделить на социальную сферу в городах и весях еще 85 миллионов крон (3,3 млн евро). По поводу дальнейшего повышения суммы ведомство намерено провести дополнительные переговоры. Об этом на пресс-конференции на съезде Союза городов и деревень, проходившем в Остраве, сообщила министр труда Яна Малачова.

Городам, населенным пунктам и администрациям отдельных краев в текущем году было перечислено на национальные программы защиты детей, включая нацеленные на профилактику, 200 миллионов крон (7,8 млн евро). Размер дотаций, по сравнению с прошлым годом, однако вдвое ниже, а в проекте госбюджета на 2020 год данная статья расходов и вовсе не значится. Многие организации и социальные работники поэтому подвергли планируемое сокращение финансирования резкой критике.