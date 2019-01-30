Минтруда формирует «пенсионную комиссию»

Новая «пенсионная комиссия», формируемая ныне министром труда и социальных дел Яной Малачовой, должна найти пути решения проблемы низких пенсий, получаемых многими чешскими женщинами. Кроме этого комиссия займется вопросом досрочных пенсий для граждан, выполняющих тяжелую физическую работу, и поиском возможностей увеличения притока средств в государственную пенсионную систему.

Первое заседание новой «пенсионной комиссии» состоится 22 февраля. В состав нового рабочего органа будут входить представители депутатских и сенаторских фракций, профсоюзов, работодателей, научных кругов и неправительственных организаций.