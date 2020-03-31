Минтруда ЧР возместит убытки пострадавшим от коронавируса

Минтруда ЧР планирует возместить убытки всем пострадавшим от коронавируса В марте 2020 года тысячи людей в Чешской Республике потеряли часть своих доходов из-за распространения коронавируса. Около 35 000 человек оказались на карантине. Многие родители вынуждены были оставаться дома с детьми из-за закрытия школ. После закрытия кафе, ресторанов и других точек общепита, а также магазинов розничной торговли (кроме продуктовых и хозтоваров) все больше людей оказываются без работы. В связи с этим министерство труда планирует ввести так называемый «Kurzarbeit» - систему, когда работодатель вместо увольнения временно переводит своих работников на короткий рабочий день, а разница в зарплате выплачивается государством.

Данное предложение, внесенное министром Яной Малачевой, было одобрено на заседании правительства во вторник 30 апреля. Согласно данному проекту 80% от стандартного уровня доходов получат те, кто был вынужден закрыться по указу правительства, а 60% те, кто приостановил бизнес по собственному решению. «Таким образом минтруда хочет предотвратить массовые увольнения», - подчеркнула министра Яна Малачова на пресс-конференции, последовавшей после заседания правительства. На данный момент в ЧР кроме кафе, ресторанов и магазинов закрыты также многие заводы, фабрики и госучреждения. Часть офисных работников продолжает работать из дома. Однако за последние дни резко увеличилось количество регистраций на бирже труда из-за увольнений, а также объем заявлений на социальные выплаты (например, по уходу за ребенком и т.д). Большую часть вопросов работники биржи труда стараются решать удаленно.