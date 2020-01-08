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Mинтруда Чехии планирует с июля устрожить правила выплаты пособий безработным

Лорета Вашкова
08-01-2020
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Mинистерство труда и социальных дел Чехии планирует с 1 июля текущего года устрожить правила для людей, стоящих на учете биржи труда. В том случае, если безработные повторно отказываются от предлагаемых Центром занятости вакансий и сами не ищут возможности трудоустроиться, они могут лишиться пособий на девять месяцев вместо полугодового срока, предусмотренного нынешними правилами.

Чиновники также получили бы право послать недомогающих безработных на контрольные обследования и проверять, не работают ли зарегистрированные на бирже труда лица нелегально.

Новый подход к данной проблематике предусматривает новелла Закона о трудоустройстве, обнародованная на портале кабинета министров Чешской Республики.

 
 
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