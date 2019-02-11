Минтранспорта готовит введение ученических водительских прав

Министерство транспорта представило на рассмотрение проект новой системы штрафных баллов для водителей. Принципиальным нововведением может стать введение так наз. ученических водительских прав, которые должны заставить начинающих водителей проявлять большую осторожность.

Согласно статистике Чехии и ЕС в целом именно начинающие водители часто становятся виновниками ДТП, подчеркивает Минтранспорта. Согласно представленному ведомством проекту, ученические водительские права будут действовать в течение двух лет со дня выдачи, и допустимое количество штрафных баллов в них будет сокращено наполовину. Сейчас водитель в Чехии лишается водительского удостоверения сроком на один год, если набирает 12 баллов. У владельца ученических прав максимальное количество составит всего шесть штрафных баллов.