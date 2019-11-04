Минтранс Чехии намерен ввести обязательные регистрационные номера для каждого дрона

Министерство транспорта Чехии подготовило проект закона, согласно которому каждый беспилотный летательный аппарат в стране обязан иметь регистрационный номер где, в частности, будут указаны контактные данные владельца. В настоящее время это правило распространяется лишь на дроны для коммерческого использования.

За появление в воздухе беспилотника «без номеров» владельцу будет грозить штраф до 5 млн крон (200 тыс. евро). По данным министра транспорта Владимира Кремлика, регистрационные номера придется получать хозяевам более ста тысяч дронов, которые используются на территории Чехии.