Архив передач

Минтранс Чехии намерен ввести обязательные регистрационные номера для каждого дрона

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министерство транспорта Чехии подготовило проект закона, согласно которому каждый беспилотный летательный аппарат в стране обязан иметь регистрационный номер где, в частности, будут указаны контактные данные владельца. В настоящее время это правило распространяется лишь на дроны для коммерческого использования.

За появление в воздухе беспилотника «без номеров» владельцу будет грозить штраф до 5 млн крон (200 тыс. евро). По данным министра транспорта Владимира Кремлика, регистрационные номера придется получать хозяевам более ста тысяч дронов, которые используются на территории Чехии.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 