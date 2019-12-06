Минсельхозу передана петиция с требованием содействовать сохранению исчезающих видов птиц

Представители «Чешского орнитологического общества» и «Чешскоморавской охотничьей общины» в пятницу передали в руки министра сельского хозяйства Мирослава Томана петицию с 55 тысячами подписей, призывающую Минсельхоз проследить за тем, чтобы во время ухода за земельными угодьями были использованы щадящие природу методы. Интенсивное сельское хозяйство приводит к убытку птиц.

Подписанты требуют уменьшения размеров отдельных посевных площадей, а также увеличения финансирования мероприятий по сохранению исчезающих видов птиц, животных и редких биотопов.