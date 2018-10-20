Минсельхоз требует два миллиарда крон на компенсации от засухи

Министерство сельского хозяйства требует от государства два млрд крон (80 миллионов евро)на компенсации фермерам и садоводам, пострадавшим в результате небывало сухой погоды, которая в стране стоит начиная с зимних месяцев. По данным ведомства, убытки в этом году составят 10 – 11 млрд крон. Правительство обсудит этот вопрос в среду.

Согласно постановлению ЕС, возмещение ущерба от засухи гарантировано лишь тем фермерам, чей среднестатистический урожай сократился на 30 процентов. Пострадавшие также обязаны предъявить страховку хотя бы половины посевов.