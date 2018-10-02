Минсельхоз с учетом претензий со стороны ЕК пока отказался от контроля экспортируемой свинины

Министерство сельского хозяйства Чехии пока отказалось от тщательного контроля экспортируемой из некоторых стран Евросоюза свинины путем проведения усиленных проверок. Объяснив свой отказ тем, что Еврокомиссия выразила претензии по поводу принятия таких мер, опасаясь, что они поставят под угрозу европейский рынок свинины.

Усиленные меры предосторожности из-за случаев обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) сотрудники Государственного ветнадзора ЧР предлагали ввести в стране со вторника, 2 октября. Проверке должны были в таком случае подлежать партии мяса прежде всего из Бельгии, Болгарии, Эстонии и Польши.