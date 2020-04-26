Минсельхоз предлагает упростить систему трудоустройства сезонных работников

В случае отмены в Чехии чрезвычайного положения, сельскохозяйственной отрасли станет не хватать пяти тысяч иностранных работников, сообщил в эфире Чешского телевидения глава Минсельхоза Мирослав Томан. «В тот самый момент им придется покинуть страну, так как у них за это время истек срок действия визы», - уточнил министр.

В настоящее время на сельскохозяйственных предприятиях Чехии трудоустроено 20 тысяч иностранцев.

Томан далее заявил, что постарается упростить систему трудоустройства сезонных работников. Минсельхоз уже предложил увеличить максимальное количество часов, отработанных у одного работодателя, с 300 до 600 или 1000 ч/год. С этим, однако, не согласно Министерство труда и социальных дел. Обсуждение вопроса продолжится в ближайшее время.