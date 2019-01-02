Минсельхоз направит в Брюссель документы, необходимые для проверки Agrofert

Министерство сельского хозяйства в среду направит в Европейскую комиссию документы, необходимые для проведения проверки выплат евросубсидий холдингу Agrofert, пишет чешское информагентство ЧТК. Аудиторы Еврокомиссии должны прибыть в Чехию в середине января.

Напомним, что контроль состоится из-за подозрений в конфликте интересов чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Несмотря на то, что Бабиш в феврале 2017 года передал холдинг во владение двух трастовых фондов, он до сих пор остается бенефициаром этих трастов. В Чехии по подозрению в злоупотреблении дотациями в отношении Андрея Бабиша и членов его семьи ведется уголовное расследование.