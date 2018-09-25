Минсельхоз намерен ввести контроль за свининой, поставляемой с предприятий Польши и Бельгии

Министерство сельского хозяйства взвешивает возможность контроля в отношении свинины, экспортируемой из некоторых стран Евросоюза. Проверке должны были бы в таком случае подлежать партии продукции из стран, где были зарегистрированы случаи обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС), – прежде всего, из Польши и Бельгии.

Ограничения на поставки не касались бы готовой мясопродукции с содержанием свинины, которые подверглись глубокой тепловой обработке, уничтожающей вирус. По мнению сотрудников Государственного ветнадзора ЧР, усиленные меры предосторожности можно ввести уже с начала октября 2018 г.