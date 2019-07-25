Минсельхоз Чехии увеличит поддержку здорового питания в школах

Министерство сельского хозяйства ЧР увеличит поддержку школ в малых населенных пунктах по программе «Школьное молоко, фрукты и овощи». Напротив, поддержка школ, где учится 150 человек и более, будет сокращена на 10 крон на порцию. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ЧР. Норма вступит в силу с нового учебного года.

Согласно утвержденному бюджету Государственного интервенционного аграрного фонда, на программу «Школьное молоко» будет выделено 315,6 млн крон (12,2 млн евро), из которых 270 млн (10,5 млн евро) будет направлено из государственного бюджета, аналогичная программа «Фрукты и овощи» получит 321 млн крон (12,4 млн евро), в том числе 220 млн из госбюджета (8,5 млн евро).

После внесения поправок небольшие средние учебные заведения смогут получить на каждый персик до десяти крон госсредств, крупные школы – 8,9 крон. У фруктов максимальная сумма поддержки составит 15 крон для небольшой школы и 13,9 крон для крупной.