Минпром представит стратегию развития искусственного интеллекта в апреле

Лорета Вашкова
10-02-2019
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В Чехии в скором времени должны быть разработаны подходы к национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Министерство промышленности планирует представить соответствующие предложения в апреле текущего года.

На конференции Digitální Česko («Цифровая Чехия»), проходившей в пражском Дворце графа Чернина, здании МИД ЧР, об этом сообщил замминистра промышленности по вопросам цифровой трансформации и инноваций Петр Очко. Принять участие в развитии данной стратегии также предлагается и чешским компаниям, опрос которых должен выявить, в чем именно они нуждаются при разработке новых продуктов.

 
 
 
 
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