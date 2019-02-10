Минпром представит стратегию развития искусственного интеллекта в апреле

В Чехии в скором времени должны быть разработаны подходы к национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Министерство промышленности планирует представить соответствующие предложения в апреле текущего года.

На конференции Digitální Česko («Цифровая Чехия»), проходившей в пражском Дворце графа Чернина, здании МИД ЧР, об этом сообщил замминистра промышленности по вопросам цифровой трансформации и инноваций Петр Очко. Принять участие в развитии данной стратегии также предлагается и чешским компаниям, опрос которых должен выявить, в чем именно они нуждаются при разработке новых продуктов.