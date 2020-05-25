Минпром: Чехия должна сократить эмиссии СО2 на 45%

По мнению вице-премьера, а также главы ведомств транспорта и промышленности Карела Гавличека, Чехия не должна менять своей цели добиться к 2030 году сокращения выбросов СО2 на 40-45% от уровня 1990 года. Заявление было сделано после встречи так называемого «триумвирата» – совета правительства, профсоюзов и работодателей.

Карел Гавличек считает, что попытка добиться цели, поставленной так называемым «Европейским зеленым соглашением», в котором речь идет о сокращении эмиссий СО2 на 50-55%, обошлось бы Чехии слишком дорого. В настоящее время стране понадобятся средства для восстановления экономики после эпидемии коронавируса.